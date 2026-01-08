Shell 27.90 CHF -2.98% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Der Zwischenbericht des Ölkonzerns habe leicht negativ überrascht, schrieb Lydia Rainforth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ergebnisschätzungen sänken etwas aus steuerlichen Gründen. Operativ sei außer dem Chemie-Geschäft aber alles im Lot, weshalb sich an der grundsätzlichen Einschätzung nichts ändere./mf/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 08:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 08:38 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.