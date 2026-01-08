Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

27.90
CHF
-0.86
CHF
-2.98 %
10:39:13
BRXC
08.01.2026 12:41:36

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

Shell
27.90 CHF -2.98%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Der Zwischenbericht des Ölkonzerns habe leicht negativ überrascht, schrieb Lydia Rainforth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ergebnisschätzungen sänken etwas aus steuerlichen Gründen. Operativ sei außer dem Chemie-Geschäft aber alles im Lot, weshalb sich an der grundsätzlichen Einschätzung nichts ändere./mf/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 08:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 08:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
40.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
25.96 £ 		Abst. Kursziel*:
54.08%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
25.86 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
54.70%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

