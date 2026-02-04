Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
29.47CHF
-0.81CHF
-2.68 %
09:00:16
BRXC
05.02.2026 12:35:37
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3200 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Briten hätten die Erwartungen bei Ergebnis und Cashflow etwas verfehlt, schrieb Biraj Borkhataria am Donnerstag nach den Zahlen zum vierten Quartal 2025. An ihren Aktienrückkäufen hielten sie fest./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:40 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
32.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
28.56 £
|
Abst. Kursziel*:
12.06%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|12:43
|Shell Neutral
|UBS AG
|12:35
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
