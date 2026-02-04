Shell 29.47 CHF -2.68% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3200 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Briten hätten die Erwartungen bei Ergebnis und Cashflow etwas verfehlt, schrieb Biraj Borkhataria am Donnerstag nach den Zahlen zum vierten Quartal 2025. An ihren Aktienrückkäufen hielten sie fest./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:40 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:40 / EST



