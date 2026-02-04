Shell 29.03 CHF -3.17% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien von Shell von 38 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operative Entwicklung des Energiekonzerns bleibe stark, schrieb Michele della Vigna am Donnerstagabend nach den Zahlen./ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:34 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



