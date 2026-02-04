Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’427 -0.3%  SPI 18’531 -0.3%  Dow 49’001 0.2%  DAX 24’622 0.5%  Euro 0.9177 0.1%  EStoxx50 5’965 0.7%  Gold 4’923 3.1%  Bitcoin 52’376 7.1%  Dollar 0.7777 0.0%  Öl 67.4 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Microsoft951692Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
RENK-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar
ABB-Aktie stabil: Aktienrückkaufprogramm startet kommenden Montag
Deutsche Telekom-Aktie im Blick: KI-Fantasie und Inklusionsinitiative unter der Lupe
FTSE 100-Wert Sage-Aktie: Über diese Dividende können sich Sage-Anleger freuen
FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Compass Group Aktionären eine Freude
Suche...
Plus500 Depot

Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

29.03
CHF
-0.95
CHF
-3.17 %
12:10:06
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.02.2026 12:53:32

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Shell
29.03 CHF -3.17%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien von Shell von 38 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operative Entwicklung des Energiekonzerns bleibe stark, schrieb Michele della Vigna am Donnerstagabend nach den Zahlen./ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:34 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27.55 £ 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michele della Vigna 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?