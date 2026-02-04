Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
29.03CHF
-0.95CHF
-3.17 %
12:10:06
BRXC
06.02.2026 12:53:32
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien von Shell von 38 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operative Entwicklung des Energiekonzerns bleibe stark, schrieb Michele della Vigna am Donnerstagabend nach den Zahlen./ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:34 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
