Shell Aktie
28.26CHF
-1.56CHF
-5.21 %
09:00:20
BRXC
02.02.2026 13:49:33
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3200 Pence auf "Sector Perform" belassen. Shell-Aktien seien vergleichsweise schwach ins Jahr gestartet, schrieb Biraj Borkhataria am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal am Donnerstagmorgen. Ausgelöst worden sei dies durch einen schlechten Zwischenbericht im Januar. Dadurch seien höhere Kosten und Steuern sowie schwacher Öl-Handel bekannt geworden./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 07:11 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 07:11 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
32.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
27.70 £
|
Abst. Kursziel*:
15.50%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse