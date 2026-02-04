Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’466 -0.3%  SPI 18’583 -0.2%  Dow 49’251 -0.5%  DAX 24’491 -0.5%  Euro 0.9170 -0.1%  EStoxx50 5’926 -0.8%  Gold 4’881 -1.7%  Bitcoin 52’171 -8.3%  Dollar 0.7770 0.0%  Öl 67.8 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Novartis1200526Alphabet A29798540Swiss Re12688156Microsoft951692
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Reddit legt Quartalsergebnis vor
Ausblick: Under Armour zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Toyota Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bayer-Aktie: Asundexian mindert Risiko eines Schlaganfalls deutlich
Ausblick: Philip Morris gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
eToro entdecken

Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

29.98
CHF
-0.30
CHF
-0.98 %
18:00:03
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.02.2026 17:23:40

Shell (ex Royal Dutch Shell) Kaufen

Shell
29.98 CHF -0.98%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert je Aktie für Shell von 36,50 auf 37,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das schwache Ergebnis des Ölkonzerns für das vierte Quartal sollte nicht u?berbewertet werden, schrieb Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Mit den konstant hohen Aktienrückkäufen und einer überdurchschnittlichen Ausschüttungsrendite grenze sich der Energiekonzern positiv von den europäischen Konkurrenten ab. Der Experte hob unter anderem die solide Bilanz und die Marktführerschaft bei Flüssiggas hervor./la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 16:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 16:49 / MESZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Kaufen
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
27.69 £ 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Werner Eisenmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten