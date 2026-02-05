Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
29.98CHF
-0.30CHF
-0.98 %
05.02.2026
06.02.2026 07:17:02
Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 2850 Pence auf "Neutral" belassen. Der Ölkonzern habe in einem ansonsten starken Gesamtjahr 2025 ein typischerweise schwaches Schlussquartal gehabt, schrieb Joshua Stone am Freitag im Resümee der Zahlen. Saisonale Effekte hätten auf dem Finanzmittelfluss gelastet./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
28.50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
27.69 £
|
Abst. Kursziel*:
2.91%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse