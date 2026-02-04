Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
29.47CHF
-0.81CHF
-2.68 %
09:00:16
BRXC
05.02.2026 12:43:48
Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 2850 Pence auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Joshua Stone am Donnerstag nach Quartalszahlen. Der Fokus dürfte aber auf den unverändert hohen Aktienrückkäufen liegen, die für etwas Erleichterung sorgen sollten./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|12:43
|Shell Neutral
|UBS AG
|12:35
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|29.47
|-2.68%
