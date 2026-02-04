Shell 29.47 CHF -2.68% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 2850 Pence auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Joshua Stone am Donnerstag nach Quartalszahlen. Der Fokus dürfte aber auf den unverändert hohen Aktienrückkäufen liegen, die für etwas Erleichterung sorgen sollten./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



