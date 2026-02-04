Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’446 -0.5%  SPI 18’559 -0.3%  Dow 49’501 0.5%  DAX 24’393 -0.9%  Euro 0.9160 -0.2%  EStoxx50 5’922 -0.8%  Gold 4’829 -2.7%  Bitcoin 54’047 -5.0%  Dollar 0.7763 -0.1%  Öl 67.8 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche1203204Rheinmetall345850Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156
Top News
So schätzen Analysten die thyssenkrupp-Aktie ein
SDAX-Titel Stabilus SE-Aktie: Stabilus SE schüttet weniger Dividende aus
AMD-Aktie: Wells Fargo kürt AMD zum Favoriten im KI-Rennen gegen NVIDIA
Britische Notenbank bestätigt Leitzins
Infineon-Aktie: Was Analysten von Infineon erwarten
Suche...
eToro entdecken

Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

29.47
CHF
-0.81
CHF
-2.68 %
09:00:16
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.02.2026 12:43:48

Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral

Shell
29.47 CHF -2.68%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 2850 Pence auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Joshua Stone am Donnerstag nach Quartalszahlen. Der Fokus dürfte aber auf den unverändert hohen Aktienrückkäufen liegen, die für etwas Erleichterung sorgen sollten./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
28.50 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
28.55 £ 		Abst. Kursziel*:
-0.18%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Joshua Stone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:43 Shell Neutral UBS AG
12:35 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
02.02.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
26.01.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
23.01.26 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen