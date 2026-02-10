Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
|
10.02.2026 10:02:14
FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie betrug an diesem Tag 25.39 GBP. Bei einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39.386 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.02.2026 auf 28.23 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’111.86 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 11.19 Prozent.
Shell (ex Royal Dutch Shell) wurde am Markt mit 157.54 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
