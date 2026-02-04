Shell 29.03 CHF -3.17% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen des vierten Quartals mit einem Kursziel von 3200 Pence auf "Overweight" belassen. Im Fokus stehe vor allem die Kapitalallokation, schrieb Matthew Lofting am Donnerstagabend./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 19:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:13 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.