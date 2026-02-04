Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’429 -0.3%  SPI 18’536 -0.3%  Dow 49’001 0.2%  DAX 24’623 0.5%  Euro 0.9175 0.1%  EStoxx50 5’965 0.7%  Gold 4’923 3.1%  Bitcoin 52’376 7.1%  Dollar 0.7772 -0.1%  Öl 67.4 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Microsoft951692Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
RENK-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar
ABB-Aktie stabil: Aktienrückkaufprogramm startet kommenden Montag
Deutsche Telekom-Aktie im Blick: KI-Fantasie und Inklusionsinitiative unter der Lupe
FTSE 100-Wert Sage-Aktie: Über diese Dividende können sich Sage-Anleger freuen
FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Compass Group Aktionären eine Freude
Suche...
Plus500 Depot

Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

29.03
CHF
-0.95
CHF
-3.17 %
12:10:06
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.02.2026 13:02:38

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

Shell
29.03 CHF -3.17%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen des vierten Quartals mit einem Kursziel von 3200 Pence auf "Overweight" belassen. Im Fokus stehe vor allem die Kapitalallokation, schrieb Matthew Lofting am Donnerstagabend./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 19:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
32.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
27.60 £ 		Abst. Kursziel*:
15.95%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?