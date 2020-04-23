Scout24 104.10 CHF -5.71% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Die Übernahme der spanischen Plattformen Fotocasa und Habitaclia böte zusätzliche Wachstumschancen, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar./ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:02 / CET



