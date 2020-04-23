Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

62.80
CHF
18.30
CHF
41.12 %
23.04.2020
SWX
22.09.2025 09:36:45

Scout24 Buy

Scout24
104.10 CHF -5.71%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Die Übernahme der spanischen Plattformen Fotocasa und Habitaclia böte zusätzliche Wachstumschancen, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar./ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

