Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
62.80CHF
18.30CHF
41.12 %
23.04.2020
SWX
22.09.2025 09:36:45
Scout24 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Die Übernahme der spanischen Plattformen Fotocasa und Habitaclia böte zusätzliche Wachstumschancen, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar./ag/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
132.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
103.00 €
|
Abst. Kursziel*:
28.16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
105.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.00%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
