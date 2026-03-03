Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

63.45
CHF
1.00
CHF
1.60 %
17:30:00
SWX
05.03.2026 18:46:53

Scout24 Overweight

Scout24
65.07 CHF 1.65%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Marcus Diebel verwies am Donnerstag auf einen Bericht des Online-Mediums "The Information", wonach OpenAI seine Pläne zur Einführung einer Shopping-Funktion direkt in ChatGPT zurückfährt. Der Experte sprach zwar von einer leicht positiven Nachricht. Er bleibe aber vorsichtig. Diebel sieht weiter Potenzial für strukturell höhere Investitionsniveaus im Sektor der Online-Kleinanzeigen in der Zukunft. Die Branche bleibe anfällig für negative Nachrichten rund um Künstliche Intelligenz./la/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 16:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 16:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Overweight
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
85.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
71.85 € 		Abst. Kursziel*:
18.30%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
71.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.88%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

