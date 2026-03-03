NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Marcus Diebel verwies am Donnerstag auf einen Bericht des Online-Mediums "The Information", wonach OpenAI seine Pläne zur Einführung einer Shopping-Funktion direkt in ChatGPT zurückfährt. Der Experte sprach zwar von einer leicht positiven Nachricht. Er bleibe aber vorsichtig. Diebel sieht weiter Potenzial für strukturell höhere Investitionsniveaus im Sektor der Online-Kleinanzeigen in der Zukunft. Die Branche bleibe anfällig für negative Nachrichten rund um Künstliche Intelligenz./la/jha/;