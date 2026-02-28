Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’014 0.7%  SPI 19’256 0.5%  Dow 48’978 -1.1%  DAX 25’284 0.0%  Euro 0.9054 0.1%  EStoxx50 6’138 -0.4%  Gold 5’408 2.5%  Bitcoin 51’000 0.9%  Dollar 0.7732 0.7%  Öl 79.8 10.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?
Q4 2025: Diese Aktien kaufte und verkaufte Stanley Druckenmiller
Roche-Aktie: Wirkstoff Fenebrutinib erzielt weiteren Studienerfolg bei MS-Patienten
Leonteq-Aktie: Raiffeisen verkauft Grossteil der Beteiligung
Goldpreis springt an: Nahost-Eskalation treibt Nachfrage nach sicherem Hafen
Suche...
Plus500 Depot

Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

63.35
CHF
-0.65
CHF
-1.02 %
09:03:09
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.03.2026 07:39:14

Scout24 Outperform

Scout24
63.81 CHF -2.62%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Scout24 von 105 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die jüngsten Quartalsberichte aus dem Bereich der Online-Anzeigenportale seien ein Indiz für robuste Geschäftsmodelle, schrieb Annick Maas am Freitag in ihrem Resümee. Für Störung durch Künstliche Intelligenz (KI) gebe es keine Anzeichen. Sie bezog nun die Zahlen und Ausblicke in ihre Schätzungen für Scout24 und Rightmove ein. Immobilienportalen gibt sie den Vorzug vor Autoportalen./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 18:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 18:48 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Scout24 Outperform
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
89.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
72.25 € 		Abst. Kursziel*:
23.18%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
70.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.15%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Scout24

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Scout24

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:39 Scout24 Outperform Bernstein Research
27.02.26 Scout24 Outperform RBC Capital Markets
27.02.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
27.02.26 Scout24 Overweight Barclays Capital
27.02.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Scout24 64.00 4.49% Scout24