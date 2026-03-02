Scout24 64.27 CHF -1.92% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 102,60 auf 102 Euro leicht gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Betreiber von Internetportalen liefere weiter gute Ergebnisse ab, schrieb Jo Barnet-Lamb am Montag. Er hält das Unternehmen für den Branchenbesten und sieht eher positives Überraschungspotenzial./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026



