Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Scout24 von 130 auf 115 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analystin Wassachon Udomsilpa aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Schätzungen nach dem Bericht zum vierten Quartal. Gesenkte Wachstumsprognosen begründete sie vor allem mit konservativeren Erwartungen an die spanischen Plattformen Fotocasa und Habitaclia sowie niedrigeren Margenannahmen./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
115.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
71.80 €
|
Abst. Kursziel*:
60.17%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
71.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59.94%
|
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa
|
KGV*:
-
