Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’010 0.7%  SPI 19’248 0.5%  Dow 48’940 -1.1%  DAX 25’283 0.0%  Euro 0.9081 -0.5%  EStoxx50 6’136 -0.4%  Gold 5’244 1.2%  Bitcoin 50’872 -2.5%  Dollar 0.7690 -0.6%  Öl 72.6 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Sportradar-Aktie schwächer: Partnerschaft mit Super Technologies ausgebaut
NVIDIA-Aktie fällt trotz Rekordzahlen: Experte erläutert den Kursrückgang
Dell-Aktie klettert deutlich: Starke Quartalsbilanz dank KI-Boom - höhere Dividende
Ausblick: Berkshire Hathaway gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SoundHound-Aktie schwächer: KI-Unternehmen schlägt Prognosen bei Gewinn und Umsatz
Suche...
Plus500 Depot

Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

64.50
CHF
3.25
CHF
5.31 %
16:51:26
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.02.2026 15:31:57

Scout24 Outperform

Scout24
65.22 CHF 9.90%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Scout24 von 130 auf 115 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analystin Wassachon Udomsilpa aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Schätzungen nach dem Bericht zum vierten Quartal. Gesenkte Wachstumsprognosen begründete sie vor allem mit konservativeren Erwartungen an die spanischen Plattformen Fotocasa und Habitaclia sowie niedrigeren Margenannahmen./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:07 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:07 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Scout24 Outperform
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
115.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
71.80 € 		Abst. Kursziel*:
60.17%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
71.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
59.94%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse