08.08.2025 12:08:56

Scout24 Buy

Scout24
110.40 CHF -1.57%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 nach endgültigen Geschäftszahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Diese hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die wichtigsten Leistungskennziffern der Plattform zur Vermittlung von Immobilien wiesen ein gutes Wachstum auf./la/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Buy
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
132.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
115.90 € 		Abst. Kursziel*:
13.89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
119.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.74%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse