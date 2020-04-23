Scout24 110.40 CHF -1.57% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 nach endgültigen Geschäftszahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Diese hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die wichtigsten Leistungskennziffern der Plattform zur Vermittlung von Immobilien wiesen ein gutes Wachstum auf./la/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.