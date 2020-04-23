|Kurse + Charts + Realtime
08.08.2025 12:08:56
Scout24 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 nach endgültigen Geschäftszahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Diese hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die wichtigsten Leistungskennziffern der Plattform zur Vermittlung von Immobilien wiesen ein gutes Wachstum auf./la/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
132.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
115.90 €
|
Abst. Kursziel*:
13.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
119.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.74%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
