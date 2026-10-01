Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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Schneider Electric Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Bei Schneider Electric seien derweil die Bedenken hinsichtlich der Übernahme von PTC überzogen./bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
320.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
264.85 €
|
Abst. Kursziel*:
20.82%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
266.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.30%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
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