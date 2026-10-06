NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schneider Electric von 289 auf 323 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Haltung am Markt zu einer Übernahme decke sich mit der ausgesprochen negativen Kursreaktion, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es mangele an Verständnis für den Deal. Das Management könne einiges tun, um in dieser Hinsicht wieder für Zuversicht zu sorgen, anderes brauche aber einfach Zeit. Der Experte erhöhte seine Schätzungen und in der Folge auch das Kursziel./rob/bek/ajx;