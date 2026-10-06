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Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

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08.10.2026 07:52:26

Schneider Electric Buy

Schneider Electric
234.59 CHF -0.78%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schneider Electric von 289 auf 323 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Haltung am Markt zu einer Übernahme decke sich mit der ausgesprochen negativen Kursreaktion, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es mangele an Verständnis für den Deal. Das Management könne einiges tun, um in dieser Hinsicht wieder für Zuversicht zu sorgen, anderes brauche aber einfach Zeit. Der Experte erhöhte seine Schätzungen und in der Folge auch das Kursziel./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 17:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 17:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
323.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
254.55 € 		Abst. Kursziel*:
26.89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
251.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.38%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
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07:52 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Schneider Electric Buy UBS AG
06.10.26 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
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