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Aktie bewertet 31.07.2026 16:34:43

JP Morgan Chase & Co.: UBS-Aktie erhält Overweight

JP Morgan Chase & Co.: UBS-Aktie erhält Overweight

Das UBS-Papier wurde einer genauen Prüfung durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Kian Abouhossein unterzogen.

UBS
42.81 CHF 0.34%
Kaufen Verkaufen

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UBS anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 44 auf 46 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen für die Grossbank bis 2028 erhöht, schrieb Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Schweizer seien operativ gut aufgestellt und setzten die Integration von Credit Suisse weiterhin erfolgreich um. Zudem sieht der Experte für die Aktien weiteres Bewertungspotenzial, sobald die Unsicherheit über die künftigen Kapitalanforderungen wegfällt.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die UBS-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 16:18 Uhr stieg die UBS-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0.2 Prozent auf 42.69 CHF. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 7.75 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 2’598’767 UBS-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 18.5 Prozent. Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 20:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: iStockphoto
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