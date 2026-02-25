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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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31.07.2026 15:46:09

Novo Nordisk Neutral

Novo Nordisk
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einem Entwicklungsfehlschlag für ein mögliches Herzmedikament auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Dies bedeute den Verlust eines potenziellen Milliarden-Vermögenswertes aus der Pipeline des dänischen Pharmakonzerns, schrieb Richard Vosser am Freitag. Der Kursrutsch infolge der Nachricht erscheine insofern nachvollziehbar./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Richard Vosser 		KGV*:
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