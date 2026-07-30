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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für ING nach Quartalszahlen von 31,50 auf 33,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate der niederländischen Großbank seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Johan Ekblom in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 um jeweils 3 Prozent nach oben./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.