Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’013 1.0%  SPI 19’199 0.8%  Dow 49’175 0.8%  DAX 24’986 0.0%  Euro 0.9122 0.0%  EStoxx50 6’117 0.0%  Gold 5’187 0.8%  Bitcoin 50’221 1.3%  Dollar 0.7729 -0.1%  Öl 71.1 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Fresenius-Aktie unter Druck: Nach Gewinnanstieg weiteres Wachstum angepeilt
Sandisk-Aktie im Fokus: Das nächste NVIDIA?
Ausblick: Baidu A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Übernahme-Deal bei GSK: 35Pharma für Millionenbetrag gekauft - Aktie im Fokus
Ausblick: Warner Bros Discovery stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Schweizer Jahrbuch ETF & ETP 25.02.2026 08:30:20

Grundsteinlegung: Europas Infrastruktur-Neustart

Grundsteinlegung: Europas Infrastruktur-Neustart

Europa verfolgt eine langfristige Strategie für eine nachhaltige, digitale und widerstandsfähige Wirtschaft. Investitionen in Energie, Transport und digitale Netze sind dabei zentrale Hebel. Programme wie NextGenerationEU und die Aufbau- und Resilienzfazilität (RRF) mobilisieren enorme Mittel, während steigende Verteidigungsausgaben und nationale Infrastrukturfonds die geopolitische Dimension betonen.

Infrastruktur wird so zu einem stabilen Wachstumstreiber an der Schnittstelle von Politik, Wirtschaft und Sicherheit.

Infrastruktur-Investments gewinnen zunehmend an Bedeutung, da sie direkt mit langfristigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen verbunden sind. Der Ausbau von Energie- und Verkehrsnetzen, digitale Infrastruktur sowie nachhaltige Projekte im Bereich Wasser- und Abfallwirtschaft zählen zu den zentralen Pfeilern zukünftigen Wachstums. Für Anleger bieten Investitionen in Infrastruktur nicht nur die Möglichkeit, an stabilen und oftmals inflationsgeschützten Cashflows zu partizipieren, sondern auch von politischen Initiativen und öffentlichen Förderprogrammen zu profitieren, die weltweit eine Modernisierung kritischer Systeme vorantreiben.

Auf ins digitale Zeitalter

Die EU treibt den Ausbau digitaler Schlüsseltechnologien mit Programmen wie InvestAI, dem Digital Decade Policy Programme 2030 und neuen Regulierungsvorhaben voran. Mehrere Milliarden sollen in KI, 5G, Quanten- und Cybersicherheit fliessen. Gleichzeitig drängt Brüssel auf Harmonisierung und Konsolidierung, um Fragmentierung zu überwinden.

Digitale Infrastruktur ist eng mit Sicherheitsthemen verknüpft: resiliente Netze, Cyberabwehr und Elektronische Kriegsführung gelten als strategische Prioritäten. Diese politische Klarheit schafft einen langfristigen Investitionsrahmen - und eine stetige Nachfrage nach Kapital und Innovation.

Förderung der Widerstandsfähigkeit im Bereich saubere Energie

Europa bleibt bei seinen Klimazielen konsequent: eine Reduktion der Emissionen um fast 55% bis 2030 und Klimaneutralität bis 2050 sind fest verankert. Programmen wie der Clean Industrial Deal oder die RRF lenken zweistellige Milliardenbeträge in Dekarbonisierung, erneuerbare Energien und Anpassungsmassnahmen.

Besonders im Energiesektor verstärken Green Bonds, Innovationsfonds und lokale Investitionsinitiativen die Nachfrage nach Infrastruktur. Damit entsteht ein enges Zusammenspiel von EU-Strategie und kommunaler Umsetzung - und ein stetiger Strom an Projekten, die langfristiges Wachstumspotenzial für Investoren schaffen.

Die beweglichen Teile: Verkehrsinfrastruktur

Der Verkehrssektor bleibt Schlüssel für Wettbewerbsfähigkeit und Verteidigungsfähigkeit. Herzstück ist das transeuropäische TEN-T-Netz, dessen Fertigstellung bis 2050 hunderte Milliarden erfordert. Bereits heute übersteigen Finanzierungsanträge die verfügbaren Budgets deutlich.

Neben zivilen Zielen rückt auch militärische Mobilität in den Fokus: Strassen, Schienen und Häfen sollen für den doppelten Nutzen - zivile Konnektivität und militärische Einsatzbereitschaft - modernisiert werden. Nationale Fonds wie der geplante deutsche Infrastrukturfonds in Höhe von EUR 500 Milliarden unterstreichen diese Priorität.

Fazit

Die EU hat ehrgeizige Ziele für die Jahre 2024 bis 2029 gesetzt, die Wettbewerbsfähigkeit und strategische Autonomie sichern sollen. Infrastruktur ist dabei Dreh- und Angelpunkt - von Energie über Digitalisierung bis hin zu Verteidigung und Transport.

Global X ETFs bietet Anlegern ein umfassendes Angebot an Infrastruktur-ETFs - von global diversifizierten Lösungen bis hin zu einem ETF, der sich ausschliesslich auf den Infrastrukturaufbau in der Eurozone fokussiert. So erhalten Investoren direkten Zugang zu den Unternehmen im Zentrum dieser Transformation sowie eine effiziente und transparente Möglichkeit, ihre Portfolios strategisch auf die politischen und wirtschaftlichen Prioritäten der kommenden Jahre auszurichten.

Zum Autor

Andrew Ye, CFA bei Global X

Andrew ist Investmentstratege bei Global X ETFs im Bereich Thematics. Zuvor war er 3.5 Jahre als Investment Analyst bei Shaw and Partners tätig, einem australischen Vermögensverwalter von EFG International, wo er im SMA-Team mit über 2 Milliarden AUD AUM für Titelselektion, Asset Allocation und Managerauswahl verantwortlich war. Seine Karriere begann er bei Goldman Sachs in Sydney. Andrew hat einen Doppelabschluss in Commerce und Law der University of New South Wales und ist CFA-Charterholder.


Bildquelle: Global X, Global Xfinanzen.ch,Global X,Global X, Global X

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.

Du erfährst:
Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Finder

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Alles beim Alten: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
Oerlikon-Aktie dennoch zweistellig im Plus: Umsatzminus in 2025
SAP-Aktie zwischen Handelsrisiken und KI-Konkurrenz: Teradata-Deal sorgt nicht für Entlastung
Rüstungsaktien im Rückwärtsgang: Was Anleger zu Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS wissen sollten
SMI nach Rekord letztlich unter 14'000 Punkten -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Wall Street schliessen weit im Plus -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagnachmittag Verlust reich
Novo Nordisk-Aktie schwächer: US-Listenpreise für Ozempic und Wegovy sollen massiv sinken
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag gefragt
Coinbase, Block & Co. unter Druck: Krypto-Aktien fallen - warum Strategy dennoch unbeirrt Bitcoin nachkauft

finanzen.net News

Datum Titel
08:48 AKTIE IM FOKUS: Auto1 deutlich im Plus nach Zahlen - Bodenbildung nimmt Form an
08:39 Mehr Aufträge für Bauwirtschaft
08:35 WDH/ROUNDUP/Wachstum überrascht - doch Haushaltslöcher werden größer
08:33 AKTIE IM FOKUS: Heidelberg Materials schwach - Prognose im Blick
08:33 Wachstum überrascht - doch Haushaltslöcher werden größer
08:30 ROUNDUP 2/Trumps Rede zur Lage der Nation: Was er sagte und was nicht
08:30 Vier Tote nach russischen Angriffen in Südukraine
08:27 Japaner im Iran inhaftiert - Tokio fordert Freilassung
08:26 AKTIE IM FOKUS: Fresenius vorbörslich schwach - Ausblick enttäuscht teilweise
08:20 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax nimmt 25.000 Punkte ins Visier vor Nvidia-Zahlen

Top-Rankings

Umfangreiche Verkäufe: In diese US-Aktie hat die Schweizerische Nationalbank in Q4 investiert
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Zuge der neuesten 13F-Einreichung die Karten auf de ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.