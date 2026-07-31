Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktieneinstufung
|
31.07.2026 16:37:44
Symrise-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight
JP Morgan Chase & Co.-Analyst Edward Hockin hat eine umfassende Analyse des Symrise-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für das Wachstum auf vergleichbarer Basis in diesem Jahr erhöht, schrieb Analyst Edward Hockin einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Die anziehende Umsatzdynamik des Herstellers von Duftstoffen und Aromen sollte die Bewertung der Aktien stützen.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Symrise-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Symrise-Aktie musste um 16:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2.7 Prozent auf 89.40 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 11.86 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 165’165 Stück gehandelt. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2026 um 32.0 Prozent. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 10.03.2027.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand
Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Symrise AG
|
15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX in Rot (finanzen.ch)
|
15:58
|XETRA-Handel: DAX stärker (finanzen.ch)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|DAX aktuell: So performt der DAX mittags (finanzen.ch)
|
10:02