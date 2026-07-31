Symrise-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für das Wachstum auf vergleichbarer Basis in diesem Jahr erhöht, schrieb Analyst Edward Hockin einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Die anziehende Umsatzdynamik des Herstellers von Duftstoffen und Aromen sollte die Bewertung der Aktien stützen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Symrise-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Symrise-Aktie musste um 16:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2.7 Prozent auf 89.40 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 11.86 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 165’165 Stück gehandelt. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2026 um 32.0 Prozent. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 10.03.2027.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:05 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.