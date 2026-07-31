Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’364 -0.2%  SPI 20’205 -0.2%  Dow 52’214 0.0%  DAX 25’629 0.1%  Euro 0.9310 0.3%  EStoxx50 6’359 0.2%  Gold 4’043 -1.5%  Bitcoin 50’749 -2.7%  Dollar 0.8100 0.6%  Öl 90.0 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Holcim1221405Sika41879292Rheinmetall345850Partners Group2460882ABB1222171
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Symrise-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight
S&P 500-Titel Ralph Lauren A-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Ralph Lauren A Aktionären eine Freude
JP Morgan Chase & Co.: UBS-Aktie erhält Overweight
Rheinmetall-Aktie tiefer: Radhaubitzen-Deal mit Grossbriannien
Grundsteinlegung: Europas Infrastruktur-Neustart
Suche...

Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktieneinstufung 31.07.2026 16:37:44

Symrise-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight

Symrise-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Edward Hockin hat eine umfassende Analyse des Symrise-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Symrise
83.47 CHF -2.73%
Kaufen Verkaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für das Wachstum auf vergleichbarer Basis in diesem Jahr erhöht, schrieb Analyst Edward Hockin einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Die anziehende Umsatzdynamik des Herstellers von Duftstoffen und Aromen sollte die Bewertung der Aktien stützen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Symrise-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Symrise-Aktie musste um 16:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2.7 Prozent auf 89.40 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 11.86 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 165’165 Stück gehandelt. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2026 um 32.0 Prozent. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 10.03.2027.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:05 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

Weiterlesen!