Ralph Lauren a Aktie 13544087 / US7512121010
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31.07.2026 16:36:17
S&P 500-Titel Ralph Lauren A-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Ralph Lauren A Aktionären eine Freude
Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Ralph Lauren A-Dividendenzahlung aus.
Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Ralph Lauren A am 30.07.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 3.65 USD je Aktie vereinbart. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 10.61 Prozent angehoben. Alles in allem zahlt Ralph Lauren A 216.50 Mio. USD an Aktionäre. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 7.66 Prozent gestiegen.
Dividendenrendite im Blick
Schlussendlich notierte der Ralph Lauren A-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via New York bei 385.91 USD. Für das Jahr 2026 weist die Ralph Lauren A-Aktie eine Dividendenrendite von 1.11 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 1.53 Prozent.
Gegenüberstellung von Aktienkursentwicklung und tatsächlicher Rendite
Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Ralph Lauren A via New York 193.85 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 197.08 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Ralph Lauren A
Für 2027 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 3.82 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0.99 Prozent sinken.
Basisinformationen zu Dividenden-Titel Ralph Lauren A
Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Ralph Lauren A beträgt aktuell 22.296 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Ralph Lauren A beläuft sich aktuell auf 21.70. Im Jahr 2026 erwirtschaftete Ralph Lauren A einen Umsatz von 8.115 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 15.11 USD.
Redaktion finanzen.ch
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