Sixt SE St Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Buy" belassen. Zehua Jiang weist am Mittwoch nach den Geschäftszahlen auf eine attraktive Einstiegschance hin, die sich in den Aktien der Münchener aktuell biete. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liege auf Basis der Schätzungen für 2026 mit 9 klar unter dem historischen Schnitt von 15. Zudem liege die Dividendenrendite klar über 5 Prozent./rob/ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Sixt SE St.
|11:07
|Sixt Buy
|UBS AG
|11:07
|Sixt Buy
|UBS AG
