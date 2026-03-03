Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fresenius SECo Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius nach einem Treffen mit dem Finanzchef mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Overweight" belassen. Die Energiekosten seien für 2026 abgesichert, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch. Die Bad Homburger könnten Übernahmen gut stemmen, zunächst seien hier aber keine größeren Schritte zu erwarten./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
57.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
48.73 € 		Abst. Kursziel*:
16.97%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
48.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.80%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

11:09 Fresenius Overweight Barclays Capital
02.03.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
02.03.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
27.02.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
26.02.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
