Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
43.92CHF
1.47CHF
3.46 %
13:04:34
SWX
04.03.2026 11:09:16
Fresenius SECo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius nach einem Treffen mit dem Finanzchef mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Overweight" belassen. Die Energiekosten seien für 2026 abgesichert, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch. Die Bad Homburger könnten Übernahmen gut stemmen, zunächst seien hier aber keine größeren Schritte zu erwarten./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
57.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
48.73 €
|
Abst. Kursziel*:
16.97%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
48.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.80%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|11:09
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
