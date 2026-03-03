So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Krypto-Marktbericht 03.03.2026 17:23:14

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Dienstagnachmittag um 0,39 Prozent auf 68.549,41 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 68.814,68 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,8 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -5,1 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,17 Prozent auf 54,46 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 54,55 US-Dollar.

Zudem gibt Ethereum nach. Um 1,43 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 17:10 auf 1.998,58 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 2.027,57 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 443,29 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vortag (444,72 US-Dollar).

Daneben fällt Ripple um 1,22 Prozent auf 1,376 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,393 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Monero um 0,55 Prozent auf 343,63 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 345,54 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um 3,29 Prozent auf 0,2677 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,2768 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Stellar-Kurs bergab. Stellar sinkt 2,57 Prozent auf 0,1517 US-Dollar, nach 0,1557 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2834 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,2809 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Binancecoin um 0,63 Prozent auf 633,48 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 637,47 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0936 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0910 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Solana um 0,82 Prozent auf 85,96 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 86,67 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Avalanche um 0,86 Prozent auf 9,255 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 9,175 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 8,950 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Dienstagnachmittag um 1,63 Prozent auf 8,804 US-Dollar gesunken.

Zudem gibt Sui am Dienstagnachmittag nach. Um 1,19 Prozent auf 0,9122 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,9232 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquelle: Wright Studio / Shutterstock.com
