Schaeffler Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler fast verdoppelt von 6,50 auf 12,60 Euro und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das neue Jahr dürfte für die deutschen Autohersteller und -zulieferer durch einen schwachen Markt und steigende Wettbewerbsrisiken geprägt werden, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Für den Zulieferer Schaeffler spreche vor diesem Hintergrund das Geschäft mit humanoiden Robotern. Bei Forvia lobt die Expertin den Umbau des Portfolios als entscheidenden Kursfaktor. Bei Aumovio und Valeo fehlten Faktoren zur Kompensation der Marktschwäche. Hier könnten regulatorische Veränderungen der EU aber schnell für eine bessere Stimmung sorgen./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
12.60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10.90 €
|
Abst. Kursziel*:
15.60%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
11.21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.40%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
