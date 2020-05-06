Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

291.00
CHF
111.50
CHF
62.12 %
06.05.2020
SWX
Sartorius vz.
179.22 CHF -0.93%
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 263 Euro belassen. Das dritte Jahresviertel sei solide gewesen, schrieb James Vane-Tempest in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Dem Markt dürften die erhöhten Vorgaben des Laborzulieferers für die Bioprozess-Sparte gefallen. Das gelte auch für eine Stabilisierung im Geschäft mit Laborinstumenten./bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:16 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:16 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
263.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
235.30 € 		Abst. Kursziel*:
11.77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
232.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.97%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

