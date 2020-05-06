Sartorius vz. 179.22 CHF -0.93% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 263 Euro belassen. Das dritte Jahresviertel sei solide gewesen, schrieb James Vane-Tempest in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Dem Markt dürften die erhöhten Vorgaben des Laborzulieferers für die Bioprozess-Sparte gefallen. Das gelte auch für eine Stabilisierung im Geschäft mit Laborinstumenten./bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:16 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.