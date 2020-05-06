Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
291.00CHF
111.50CHF
62.12 %
06.05.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
16.10.2025 12:34:35
Sartorius vz Buy
Sartorius vz.
179.22 CHF -0.93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 263 Euro belassen. Das dritte Jahresviertel sei solide gewesen, schrieb James Vane-Tempest in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Dem Markt dürften die erhöhten Vorgaben des Laborzulieferers für die Bioprozess-Sparte gefallen. Das gelte auch für eine Stabilisierung im Geschäft mit Laborinstumenten./bek/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:16 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:16 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:16 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
263.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
235.30 €
|
Abst. Kursziel*:
11.77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
232.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.97%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
07:00
|EQS-News: Sartorius sharpens guidance after significantly profitable sales revenue growth in the first nine months (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Sartorius schärft Prognose nach deutlich profitablem Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten (EQS Group)
|
15.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: Pluszeichen im TecDAX (finanzen.ch)
|
14.10.25
|TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|12:34
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|08:57
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|08.10.25
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:34
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|08:57
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|08.10.25
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:34
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|08:57
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|24.09.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|08.10.25
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|28.07.25
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|291.00
|62.12%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:11
|
Jefferies & Company Inc.
Heidelberg Materials Buy
|13:09
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ASML NV Buy
|13:07
|
JP Morgan Chase & Co.
Salesforce Overweight
|13:05
|
Bernstein Research
Nestlé Market-Perform
|13:05
|
Bernstein Research
ABB Underperform
|13:02
|
Bernstein Research
Pernod Ricard Outperform
|13:01
|
UBS AG
Nordea Bank Abp Registered Shs Buy