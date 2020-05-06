Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Sartorius vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Sartorius von 253 auf 243 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley präferiert in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Oktober weiter die Aktien der Tochter Sartorius Stedim ("Buy") aufgrund der erwarteten Erholung im Bereich Bioprocessing. Er kappte allerdings seine Schätzungen etwas, auch aufgrund aktueller Währungsentwicklungen./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
243.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
226.80 €
|
Abst. Kursziel*:
7.14%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
227.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.67%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09:28
|TecDAX aktuell: Anleger lassen TecDAX zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Freundlicher Handel: TecDAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
01.10.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.ch)