Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

291.00
CHF
111.50
CHF
62.12 %
06.05.2020
SWX
02.10.2025 11:13:29

Sartorius vz Neutral

Sartorius vz.
179.22 CHF -0.93%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Sartorius von 253 auf 243 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley präferiert in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Oktober weiter die Aktien der Tochter Sartorius Stedim ("Buy") aufgrund der erwarteten Erholung im Bereich Bioprocessing. Er kappte allerdings seine Schätzungen etwas, auch aufgrund aktueller Währungsentwicklungen./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
243.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
226.80 € 		Abst. Kursziel*:
7.14%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
227.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.67%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

