Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

216.60
CHF
-2.30
CHF
-1.05 %
12:17:27
SWX
17.12.2025 10:16:08

Sartorius vz Buy

Sartorius vz.
218.30 CHF -2.92%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Buy" belassen. Das positive Momentum des Laborausrüsters dürfte ins Jahr 2026 hinein anhalten, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht für das vierte Quartal./ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
285.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
236.20 € 		Abst. Kursziel*:
20.66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
234.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.79%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Sartorius AG Vz.

10:16 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
16.12.25 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
15.12.25 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Sartorius vz. Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
