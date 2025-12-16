Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
216.60CHF
-2.30CHF
-1.05 %
12:17:27
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
17.12.2025 10:16:08
Sartorius vz Buy
Sartorius vz.
218.30 CHF -2.92%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Buy" belassen. Das positive Momentum des Laborausrüsters dürfte ins Jahr 2026 hinein anhalten, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht für das vierte Quartal./ag/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
285.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
236.20 €
|
Abst. Kursziel*:
20.66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
234.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.79%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
12:26
|Schwacher Handel: TecDAX liegt mittags im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der MDAX am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
15.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
15.12.25
|XETRA-Handel MDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
12.12.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet den Freitagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
12.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
12.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
12.12.25
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|10:16
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|15.12.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|15.12.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|15.12.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|08.10.25
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|218.50
|-0.18%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:20
|
UBS AG
Beiersdorf Sell
|10:16
|
Deutsche Bank AG
Sartorius vz. Buy
|10:11
|
JP Morgan Chase & Co.
IONOS Overweight
|10:08
|
Goldman Sachs Group Inc.
Carl Zeiss Meditec Buy
|10:07
|
Deutsche Bank AG
Pernod Ricard Hold
|10:06
|
Deutsche Bank AG
Nemetschek Hold
|09:57
|
Goldman Sachs Group Inc.
Akzo Nobel Buy