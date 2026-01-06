Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Sartorius vz Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 280 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sartorius sei der klassenbeste Pharma- und Laborzulieferer, schrieb Charles Pitman-King in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die zurückkehrende Nachfrage dürfte die Auftrags- und Umsatzdynamik wieder auf das Niveau vor Covid zurückbringen. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
300.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
265.10 €
|
Abst. Kursziel*:
13.16%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
266.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.61%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
06.01.26
|MDAX aktuell: MDAX klettert schlussendlich (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Börse Frankfurt: Das macht der TecDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX stärker (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start steigen (finanzen.ch)
|
05.01.26
|XETRA-Handel: TecDAX steigt am Montagmittag (finanzen.ch)