Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

291.00
CHF
111.50
CHF
62.12 %
06.05.2020
SWX
10.10.2025 08:20:02

Sartorius vz Neutral

Sartorius vz.
179.22 CHF -0.93%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sartorius auf "Neutral" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Mitte Oktober anstehenden Quartalszahlen des Labor- und Pharmazulieferers dürften umsatzseitig der Konsensschätzung entsprechen, während er für das operative Ergebnis (Ebitda) optimistischer sei, schrieb Matthew Weston in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der neue Chef Michael Grosse sollte sich zu den mittelfristigen Zielen und zur Strategie im ersten Halbjahr 2026 äußern. Für klare neue Ziele sei es aber noch zu früh./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 20:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Sartorius AG Vz. Neutral
Sartorius AG Vz.
UBS AG
230.00 €
230.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
214.90 € 		Abst. Kursziel*:
7.03%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
212.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.24%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

