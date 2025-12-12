Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
224.80CHF
-4.80CHF
-2.09 %
12.12.2025
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
15.12.2025 06:31:06
Sartorius vz Overweight
Sartorius vz.
226.03 CHF -2.24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet mit einem soliden vierten Quartal von Sartorius und der Tochter Sartorius Stedim Biotech
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 23:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 01:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
295.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
243.70 €
Abst. Kursziel*:
21.05%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
239.70 €
Abst. Kursziel aktuell:
23.07%
Analyst Name::
Richard Vosser
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
12.12.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet den Freitagshandel im Minus (finanzen.ch)
12.12.25