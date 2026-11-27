SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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SAP SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Mit Blick auf einen aktuellen Bloomberg-Bericht über die mögliche Streichung von mindestens 10.000 Stellen kalkuliert Analyst Toby Ogg in einer ersten Reaktion vom Donnerstagabend bei angenommenen Gesamtkosten pro Mitarbeiter von 150.000 Euro und einer möglichen Reinvestition der Hälfte der Ersparnis mit einer potenziellen Steigerung des bereinigten operativen Gewinns (Ebit) von 750 Millionen Euro, was wohl ab 2028 voll zum Tragen kommen würde. Sollte die Maßnahme zudem Ende Januar im Rahmen der Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026 - entsprechend dem üblichen Zeitplan von SAP - bekannt gegeben werden, würde der freie Finanzmittelzufluss (Free Cashflow) 2027 die finanziellen Belastungen durch den Stellenabbau auffangen./mis;
Dies schrieb Toby Ogg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 20:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 21:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Overweight
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
275.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
197.00 €
|
Abst. Kursziel*:
39.59%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
193.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.21%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
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