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26.11.2026 21:39:36
Kreise: SAP erwägt Abbau wegen KI von rund 10 Prozent aller Stellen
(Neu: Statement von SAP. mehr Hintergrund zum Stellenabbau im Jahr 2024)
LONDON (awp international) - Im Zuge seiner stärkeren Ausrichtung auf künstliche Intelligenz (KI) plant der Softwarekonzern SAP laut Insidern den Abbau von mindestens 10.000 Stellen. Die Umstrukturierung würde mindestens 9 Prozent der weltweiten Belegschaft betreffen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagnachmittag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Gesamtzahl der Stellenstreichungen steht demnach bislang nicht endgültig fest und kann sich in Verhandlungen mit den Gewerkschaften noch ändern.
Von SAP hiess es dazu in einer Stellungnahme: "KI verändert unser Geschäftsumfeld rasant. Deshalb überprüfen wir kontinuierlich, wie sich unsere Organisation und Belegschaft weiterentwickeln müssen, um langfristig erfolgreich zu bleiben. Im Rahmen dieser kontinuierlichen Transformation werden sich Rollen und Funktionen naturgemäss weiterentwickeln. Darüber hinaus seien keine Entscheidungen über weitere Massnahmen gefallen. "Spekulationen kommentieren wir nicht."
SAP hatte in der Vergangenheit zum Start ins neue Jahr parallel zur Veröffentlichung seiner Jahresergebnisse umfangreiche Umstrukturierungen angekündigt - zuletzt im Jahr 2024. Im Zuge der damaligen Massnahme wurden rund 10.000 Stellen durch freiwilliges Ausscheiden und Umschulungen abgebaut. Auf der anderen Seite allerdings stellt SAP aber auch ein, auch um die Belegschaft zu verjüngen und stärker auf Kompetenzen rund um Künstliche Intelligenz (KI) auszurichten. Zudem bekamen die Walldorfer damals durch einen Zukauf neue Mitarbeiter hinzu.
Zuletzt beschäftigte SAP weltweit rund 113.000 Mitarbeiter./mis/stk/mis
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