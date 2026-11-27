Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 193,92 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'411 Punkten liegt. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 191,98 EUR. Bei 192,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 90'614 SAP SE-Aktien.

Bei 219,65 EUR erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,50 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 34,25 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,67 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 21.10.2026. Das EPS wurde auf 1,96 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,72 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 10.27 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 9.08 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 27.01.2028.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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