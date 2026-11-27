|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.11.2026 09:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE wird am Vormittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 193,92 EUR ab.
Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 193,92 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'411 Punkten liegt. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 191,98 EUR. Bei 192,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 90'614 SAP SE-Aktien.
Bei 219,65 EUR erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,50 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 34,25 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,67 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 21.10.2026. Das EPS wurde auf 1,96 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,72 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 10.27 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 9.08 Mrd. EUR umsetzen können.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 27.01.2028.
In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie
DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 3 Jahren eingefahren
Chefwechsel bei IONOS: Was der Wechsel von SAP-Vorstand Thomas Saueressig für die Aktien bedeutet
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu SAP SE
|
12:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: mittags Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
10:41
|SAP: Keine Hinweise auf Abfluss von Kundendaten (Dow Jones)
|
10:13
|UBS AG verleiht SAP SE-Aktie Neutral in jüngster Analyse (finanzen.ch)
|
09:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE wird am Vormittag ausgebremst (finanzen.ch)
Analysen zu SAP SE
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schlussendlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.