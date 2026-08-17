Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
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17.08.2026 10:02:40
EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Santander-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Santander gewesen.
Vor 5 Jahren wurde das Santander-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3.14 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3’182.180 Santander-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 12.90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41’043.75 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 310.44 Prozent vermehrt.
Santander erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 189.32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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