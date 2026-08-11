Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
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11.08.2026 14:09:00
Santander kündigt neues Aktienrückkaufprogramm an - Aktie steigt
Banco Santander plant ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 1,825 Milliarden Euro. Der Rückkauf soll am 24. August beginnen und Anfang Januar 2027 enden.
Im Handel in Madrid geht es für die Santander-Aktie zeitweise um 0,47 Prozent nach oben auf 12,91 Euro.
DOW JONES
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