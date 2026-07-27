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Santander Aktie 817651 / ES0113900J37

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27.07.2026 13:10:25

Santander Buy

Santander
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Santander nach Zahlen zum zweiten Quartal von 12,10 auf 13,55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Aufwärtstrend mit Blick auf die Profitabilität der spanischen Großbank habe sich fortgesetzt, schrieb Alfredo Alonso in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Entwicklung bestätige deutlich die strategische Neuausrichtung, die erhebliches Wachstumspotenzial erschließe. Die Übernahmen der britischen TSB und der US-Regionalbank Webster Bank seien zwar komplex, strategisch jedoch gut gewählt, um die Beiträge aus Großbritannien und den USA zu steigern./ck/rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Alfredo Alonso 		KGV*:
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