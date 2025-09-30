NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Für das dritte Quartal liegt Analyst Richard Vosser beim Gewinn je Aktie um ein Prozent über den Konsensschätzungen, wie er am Mittwoch schrieb. Den Ausblick dürfte der Pharmahersteller bekräftigen. Dies sollte die Erwartungen am Markt stützen./rob/ajx/he;