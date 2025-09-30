Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

72.69
CHF
-0.31
CHF
-0.43 %
30.09.2025
BRXC
15.10.2025 16:56:18

Sanofi Overweight

Sanofi
72.69 CHF -0.43%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Für das dritte Quartal liegt Analyst Richard Vosser beim Gewinn je Aktie um ein Prozent über den Konsensschätzungen, wie er am Mittwoch schrieb. Den Ausblick dürfte der Pharmahersteller bekräftigen. Dies sollte die Erwartungen am Markt stützen./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 15:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 15:30 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Overweight
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
105.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
83.63 € 		Abst. Kursziel*:
25.55%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
84.13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.81%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

