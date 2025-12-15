Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

15.12.2025 09:36:26

Sanofi Buy

Sanofi
75.43 CHF -3.17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. "Wie geht es weiter mit Tolebrutinib?" - Diese Frage stellte Analyst Michael Leuchten am Montag angesichts der verzögerten US-Zulassungsprüfung in den Raum. In der nicht-schubförmigen sekundär progredienten Multiple Sklerose (nrSPMS) sieht er das deutlich größere Marktpotenzial als in der primär progredienten Multiple Sklerose (PPMS) mit der negativ überraschenden Perseus-Studie. Die Verzögerung in der US-Zulassungsprüfung gegen die nrSPMS-Form hält Leuchten für "verwirrend, aber erklärbar". Der Markt werde Tolebrutinib wohl abschreiben. Die hält der Experte aber für verfrüht./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
79.70 € 		Abst. Kursziel*:
25.47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
80.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.84%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

09:36 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
09:02 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Sanofi Outperform Bernstein Research
25.11.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
