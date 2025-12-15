Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
Sanofi Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. "Wie geht es weiter mit Tolebrutinib?" - Diese Frage stellte Analyst Michael Leuchten am Montag angesichts der verzögerten US-Zulassungsprüfung in den Raum. In der nicht-schubförmigen sekundär progredienten Multiple Sklerose (nrSPMS) sieht er das deutlich größere Marktpotenzial als in der primär progredienten Multiple Sklerose (PPMS) mit der negativ überraschenden Perseus-Studie. Die Verzögerung in der US-Zulassungsprüfung gegen die nrSPMS-Form hält Leuchten für "verwirrend, aber erklärbar". Der Markt werde Tolebrutinib wohl abschreiben. Die hält der Experte aber für verfrüht./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
79.70 €
|
Abst. Kursziel*:
25.47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
80.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.84%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|09:36
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:02
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:02
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Sanofi S.A.
|75.79
|-2.72%
|10:31
|
UBS AG
Sanofi Buy
|10:25
|
Barclays Capital
Sanofi Overweight
|09:59
|
JP Morgan Chase & Co.
arGEN-X Overweight
|09:58
|
Deutsche Bank AG
UBS Buy
|09:57
|
Warburg Research
Ströer Buy
|09:57
|
Deutsche Bank AG
Roche Hold
|09:36
|
Jefferies & Company Inc.
Sanofi Buy