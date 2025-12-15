Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’018 1.0%  SPI 17’889 0.9%  Dow 48’458 -0.5%  DAX 24’292 0.4%  Euro 0.9347 0.0%  EStoxx50 5’757 0.6%  Gold 4’339 0.9%  Bitcoin 71’452 1.7%  Dollar 0.7961 0.0%  Öl 61.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Oracle-Aktie reagiert kaum: OpenAI-Rechenzentren offenbar ohne Zeitverzug
Trump-Personalie sorgt für Bewegung: Krypto-Markt hofft auf neue Dynamik für Bitcoin
EMA gibt grünes Licht für höhere Wegovy-Dosis: Novo Nordisk-Aktie dennoch im Minus
Euronext-Aktie gewinnt: Wohl weitere Zukäufe geplant
Sanofi-Aktie leichter: Zwei Fehlschläge mit MS-Präparat Tolebrutinib
Suche...
Plus500 Depot

Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

75.82
CHF
-2.08
CHF
-2.67 %
11:39:01
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.12.2025 10:31:56

Sanofi Buy

Sanofi
75.65 CHF -2.89%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Die Franzosen blieben Risiko-Erfolgs-Profil von Tolebrutinib gegen nicht-schubförmige sekundär progrediente Multiple Sklerose (nrSPMS) überzeugt, schrieb Matthew Weston am Montag nach einer Telefonkonferenz zu den zwei Neuigkeiten zum MS-Mittel. Die Frage sei nach der Verzögerung der US-Zulassung, ob sich die zuständige Behörde FDA mit der gezeigten Wirksamkeit und dem Sicherheitsprofil über alle MS-Studien hinweg zufriedengebe, oder ob der enttäuschende Studienmisserfolg gegen eine andere MS-Form (PPMS) die Zulassungschancen mindere. Insgesamt habe Tolebrutinib die Chance, auf Jahre hinaus der einzige speziell gegen nrSPMS zugelassene BTK-Inhibitor zu werden. Weston erinnerte an die bereits erfolgte Zulassung in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Juli./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 08:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Sanofi

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Sanofi-Kurs >5
Fallender Sanofi-Kurs
Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
105.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
81.08 € 		Abst. Kursziel*:
29.50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
80.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.14%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse