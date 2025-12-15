Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
Sanofi Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Die Franzosen blieben Risiko-Erfolgs-Profil von Tolebrutinib gegen nicht-schubförmige sekundär progrediente Multiple Sklerose (nrSPMS) überzeugt, schrieb Matthew Weston am Montag nach einer Telefonkonferenz zu den zwei Neuigkeiten zum MS-Mittel. Die Frage sei nach der Verzögerung der US-Zulassung, ob sich die zuständige Behörde FDA mit der gezeigten Wirksamkeit und dem Sicherheitsprofil über alle MS-Studien hinweg zufriedengebe, oder ob der enttäuschende Studienmisserfolg gegen eine andere MS-Form (PPMS) die Zulassungschancen mindere. Insgesamt habe Tolebrutinib die Chance, auf Jahre hinaus der einzige speziell gegen nrSPMS zugelassene BTK-Inhibitor zu werden. Weston erinnerte an die bereits erfolgte Zulassung in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Juli./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
81.08 €
|
Abst. Kursziel*:
29.50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
80.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.14%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
09.12.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
02.12.25