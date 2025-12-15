LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sanofi nach mehreren Neuigkeiten zum MS-Mittel Tolebrutinib mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Sowohl der Forschungsmisserfolg in der einen MS-Form (PPMS), als auch die weitere Verzögerung in der US-Zulassungsprüfung in der anderen (nrSPMS) seien enttäuschend, schrieb Shirley Chen am Montag. Sie hatte für beide Indikationen einen Risiko-adjustierten Umsatz von 3,2 Milliarden Euro in ihrem Bewertungsmodell. Dies entspreche 3 Prozent des Kapitalwerts der Franzosen./ag/nas;