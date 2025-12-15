Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
Sanofi Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sanofi nach mehreren Neuigkeiten zum MS-Mittel Tolebrutinib mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Sowohl der Forschungsmisserfolg in der einen MS-Form (PPMS), als auch die weitere Verzögerung in der US-Zulassungsprüfung in der anderen (nrSPMS) seien enttäuschend, schrieb Shirley Chen am Montag. Sie hatte für beide Indikationen einen Risiko-adjustierten Umsatz von 3,2 Milliarden Euro in ihrem Bewertungsmodell. Dies entspreche 3 Prozent des Kapitalwerts der Franzosen./ag/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 08:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
81.08 €
|
Abst. Kursziel*:
29.50%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
80.73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.06%
|
Analyst Name::
Shirley Chen
|
KGV*:
-
