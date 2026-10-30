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Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

73.93
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30.10.2026 13:20:32

Sanofi Buy

Sanofi
72.96 CHF 4.10%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Der Gewinn habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Michael Leuchten am Freitag nach dem Quartalsbericht. Zudem habe der Pharmakonzern die Jahresziele erhöht./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:07 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:07 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
80.20 € 		Abst. Kursziel*:
24.69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
80.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.07%
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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