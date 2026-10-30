Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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30.10.2026 13:20:32
Sanofi Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Der Gewinn habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Michael Leuchten am Freitag nach dem Quartalsbericht. Zudem habe der Pharmakonzern die Jahresziele erhöht./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:07 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:07 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:07 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
80.20 €
|
Abst. Kursziel*:
24.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
80.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.07%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|73.61
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