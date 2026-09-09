Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance
|
09.09.2026 16:01:09
Schwache Performance in New York: Dow Jones verliert zum Handelsstart
Der Dow Jones setzt am Mittwoch nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.
Um 15:59 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.70 Prozent schwächer bei 52’417.11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24.991 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.615 Prozent stärker bei 53’110.45 Punkten, nach 52’786.07 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52’707.90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 52’375.94 Punkten.
Dow Jones-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 1.31 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 54’036.93 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wurde der Dow Jones auf 50’872.11 Punkte taxiert. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 09.09.2025, mit 45’711.34 Punkten bewertet.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8.34 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 2.37 Prozent auf 214.78 USD), Salesforce (+ 1.43 Prozent auf 252.69 USD), IBM (+ 0.75 Prozent auf 233.83 USD), Merck (+ 0.34 Prozent auf 148.97 USD) und Boeing (+ 0.29 Prozent auf 211.34 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil UnitedHealth (-3.38 Prozent auf 387.28 USD), Alphabet C (ex Google) (-2.39 Prozent auf 327.38 USD), Nike (-2.07 Prozent auf 37.31 USD), Amazon (-1.81 Prozent auf 252.31 USD) und Goldman Sachs (-1.81 Prozent auf 1’017.79 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 2’377’042 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4.769 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel
Im Dow Jones präsentiert die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4.28 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
18:00
|Schwacher Handel: So bewegt sich der Dow Jones am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
16:01
|Schwache Performance in New York: Dow Jones verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Milliarden-Investment in Alphabet-Aktie: Was Berkshire-Chef Greg Abel überzeugt (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels stärker (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Google spared break-up of online advertising monopoly (Financial Times)
|
02.09.26
|Google: Gericht sieht keine Notwendigkeit zur Zerschlagung des Werbegeschäfts (Spiegel Online)
|
31.08.26
|Montagshandel in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|52’498.23
|-0.55%
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI beendet Handel in Rot - deutlicher Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX schliesst tief im Minus -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigte sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gab ebenfalls deutlich nach. Die Wall Street notiert in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.