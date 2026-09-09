Schwache Performance in New York: Dow Jones verliert zum Handelsstart

Um 15:59 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.70 Prozent schwächer bei 52’417.11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24.991 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.615 Prozent stärker bei 53’110.45 Punkten, nach 52’786.07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52’707.90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 52’375.94 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 1.31 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 54’036.93 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wurde der Dow Jones auf 50’872.11 Punkte taxiert. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 09.09.2025, mit 45’711.34 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8.34 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 2.37 Prozent auf 214.78 USD), Salesforce (+ 1.43 Prozent auf 252.69 USD), IBM (+ 0.75 Prozent auf 233.83 USD), Merck (+ 0.34 Prozent auf 148.97 USD) und Boeing (+ 0.29 Prozent auf 211.34 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil UnitedHealth (-3.38 Prozent auf 387.28 USD), Alphabet C (ex Google) (-2.39 Prozent auf 327.38 USD), Nike (-2.07 Prozent auf 37.31 USD), Amazon (-1.81 Prozent auf 252.31 USD) und Goldman Sachs (-1.81 Prozent auf 1’017.79 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 2’377’042 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4.769 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Im Dow Jones präsentiert die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4.28 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch