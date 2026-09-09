Salesforce Aktie News: Salesforce reagiert am Nachmittag positiv

Die Salesforce-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 250,93 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'417 Punkten tendiert. Der Kurs der Salesforce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 254,69 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 249,78 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 452'536 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Am 30.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 269,01 USD an. Gewinne von 7,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,60 USD. Dieser Wert wurde am 23.06.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Salesforce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salesforce 1,66 USD aus. Salesforce liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,96 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 11.35 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Salesforce wird am 02.12.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,11 USD je Salesforce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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