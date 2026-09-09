Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’805 -1.8%  SPI 19’510 -1.7%  Dow 52’381 -0.8%  DAX 25’576 -1.7%  Euro 0.9425 0.2%  EStoxx50 6’312 -1.6%  Gold 4’398 1.0%  Bitcoin 63’402 -0.1%  Dollar 0.8104 0.1%  Öl 101.5 3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Warren Buffetts Wette gegen Hedgefonds: Der Beleg für passives Investieren
Almonty Industries-Aktie im Höhenflug: Wie der Wolfram-Spezialist Anleger überzeugt
Micron-Aktie über 1'000 Dollar: Ist die Rally noch gerechtfertigt?
Apple-Aktie im Blick: Erstes Falt-iPhone enthüllt
Google investiert Milliardenbetrag in Finnland - Alphabet-Aktie gibt nach
Suche...
ETF Sparplan

Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.09.2026 16:29:00

Salesforce Aktie News: Salesforce reagiert am Nachmittag positiv

Salesforce Aktie News: Salesforce reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie von Salesforce zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Salesforce-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 250,93 USD zu.

Salesforce
201.85 CHF -0.03%
Kaufen Verkaufen

Die Salesforce-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 250,93 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'417 Punkten tendiert. Der Kurs der Salesforce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 254,69 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 249,78 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 452'536 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Am 30.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 269,01 USD an. Gewinne von 7,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,60 USD. Dieser Wert wurde am 23.06.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Salesforce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salesforce 1,66 USD aus. Salesforce liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,96 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 11.35 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Salesforce wird am 02.12.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,11 USD je Salesforce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Salesforce-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Kräftiges Plus bei der Salesforce-Aktie nach deutlich besser als erwartetem Gewinn

Salesforce-Aktie im Blick: SAP-Konkurrent stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 3.665 24.73 158841473
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor

Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Salesforce

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten