Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Salesforce Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salesforce von 250 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe keine Sommerflaute beim SAP-Konkurrenten, schrieb Brent Thill in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur ersten positiven Überraschung bei den vertraglich abgesicherten Umsätzen (CRPO) seit drei Quartalen. Die Anleger seien damit hinsichtlich einer Beschleunigung im zweiten Geschäftshalbjahr beruhigt worden. Auch der Tenor sei optimistischer geworden./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 22:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Buy
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 300.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 205.62
|
Abst. Kursziel*:
45.90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 206.26
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.45%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Salesforce
|
26.08.26
|KI-Produkte treiben Wachstum von Salesforce an - Aktie legt kräftig zu (AWP)
|
26.08.26
|Salesforce Aktie News: Anleger schicken Salesforce am Abend ins Minus (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Salesforce Aktie News: Salesforce am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Salesforce-Aktie im Blick: SAP-Konkurrent stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
25.08.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.ch)