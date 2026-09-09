Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück

Schlussendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.77 Prozent tiefer bei 52’380.66 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 24.991 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.615 Prozent auf 53’110.45 Punkte an der Kurstafel, nach 52’786.07 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 52’314.61 Punkte, das Tageshoch hingegen 52’707.90 Zähler.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1.37 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 54’036.93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 50’872.11 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 09.09.2025, den Stand von 45’711.34 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 8.26 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit IBM (+ 3.38 Prozent auf 239.94 USD), Chevron (+ 1.91 Prozent auf 213.81 USD), JPMorgan Chase (+ 0.34 Prozent auf 354.71 USD), Travelers (+ 0.33 Prozent auf 366.85 USD) und Cisco (+ 0.24 Prozent auf 109.43 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Alphabet C (ex Google) (-2.09 Prozent auf 328.38 USD), Boeing (-2.05 Prozent auf 206.42 USD), Procter Gamble (-2.02 Prozent auf 142.64 USD), Salesforce (-1.99 Prozent auf 244.16 USD) und Nike (-1.97 Prozent auf 37.35 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20’089’612 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.769 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 4.28 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch