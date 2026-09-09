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09.09.2026 20:27:13

Salesforce Aktie News: Salesforce am Abend leichter

Salesforce Aktie News: Salesforce am Abend leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 246,52 USD nach.

Salesforce
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Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,0 Prozent auf 246,52 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'469 Punkten steht. Der Kurs der Salesforce-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 246,36 USD nach. Mit einem Wert von 249,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Salesforce-Aktien beläuft sich auf 880'465 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 269,01 USD. Dieser Kurs wurde am 30.12.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salesforce-Aktie 9,12 Prozent zulegen. Bei 147,60 USD erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salesforce-Aktie mit einem Verlust von 40,13 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Salesforce seine Aktionäre 2026 mit 1,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,12 USD je Aktie ausschütten. Am 26.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.35 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 10.24 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 02.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 16,11 USD je Salesforce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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