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Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

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07.04.2026 07:41:37

Saint-Gobain Overweight

Saint-Gobain
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain von 110 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für Europas Hersteller leichter Baustoffe gebe es aktuell kein grünes Licht, schrieb Pierre Rousseau am Montag. Ganz aufgeben will er die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung trotz der Kriegsbelastungen jedoch noch nicht. Saint-Gobain bleibt sein Favorit./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 10:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
70.08 € 		Abst. Kursziel*:
42.69%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
71.48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.90%
Analyst Name::
Pierre Rousseau 		KGV*:
-
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07:41 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
02.04.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
31.03.26 Saint-Gobain Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.03.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.03.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
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